Contromano sulla SS 640, 90enne fermato dagli agenti: “Scusate, mi ero confuso”

Momenti di apprensione sulla SS 640, dove un anziano è stato fermato mentre percorreva la corsia contromano.

Disavventura particolare quella vissuta stamattina da un anziano di 90 anni alla guida della propria auto lungo la Strada Statale 640 Caltanissetta-Agrigento.

L’arrivo della Polizia Stradale

L’uomo, infatti, ha imboccato contromano la corsia che conduce dalla città dei templi al capoluogo nisseno. Una situazione di potenziale pericolo che è stata segnalata a più riprese dagli altri automobilisti che proseguivano lungo la direzione corretta.

Sul posto, dunque, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno provveduto a fermare le auto in cammino attraverso un servizio di safety-car. La Polstrada è quindi riuscita a raggiungere l’anziano, riuscendo ad arrestare quindi la sua corsa contromano.

La risposta agli agenti: “Non conoscevo la strada”

Alla vista degli agenti, il 90enne si è fermato in una piazzola di sosta e ha raccontato agli operatori di essersi confuso poiché non conosceva bene la strada.

Successivamente, l’anziano automobilista è stato accompagnato in Questura con una Volante. Per lui, adesso, si prospetta la revoca della patente, mentre il mezzo utilizzato dall’uomo verrà sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Foto di Franz P. Sauerteig da Pixabay