Contrordine compagni

Il governo regionale nella giunta, per evitare che si trasformi in giungla, sceglie una ritirata strategica. Rimanda la legge di stabilità ad un clima migliore della maggioranza, e soprattutto proroga i commissari delle Asp.

Nonostante la dead line del 31 ottobre, dopo un anno di proroga dei direttori generali in veste di commissari, l’accordo di maggioranza sulle nomine non galleggia. Le quadre, tentativi di quadrare il cerchio di maggioranza, da mesi sono state tentate tutte, il 6-5-2-2-2, il 5-5-5-2, il sorteggio ed il TripAdvisor, schemi di gioco che avrebbero confuso pure il professor Scoglio e divertito Orazio Canà. Ma niente, ancora una volta, l’ennesima, fumata nera. Niente Papi in sanità, la nuova governance non prende il Volo, parafrasando il nome dell’assessora. Che comunque se la passa meglio della collega Albano delle attività sociali, caduta come un suo predecessore, Gianluca Miccichè con le Iene, nella trappola mediatica a tradimento. Quell’assessorato, evidentemente, non porta fortuna. Si parla di cose di 60 anni almeno fa, in alcuni casi precedenti, che non riguardano assolutamente lei. Però si parla di mafia, e questo se per noi siciliani è comprensibile, perché riusciamo a separare il grano dal loglio, per l’opinione pubblica italiana, a cui si rivolge Report, molto meno. Di fatto è cominciata la campagna elettorale, e chi si espone rischia, anche per interposta persona.

La manovra in Ars ancora non c’è, e quindi a parte lo psicologo di base, da estendere forse anche ai deputati in crisi, non si adotta una norma da tempo. La Sanità è ferma da un anno, si moltiplicano cabine di regia come se piovesse, ma la sensazione che si ha, nonostante l’infinita capacità del Presidente Schifani, è di rinvii, passetti in avanti e retromarce improvvise.

Così è se vi pare