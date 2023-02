Coppa Italia pallanuoto, TeLiMar Palermo affronta la Pro Recco

Ospite dello Sporting Club Quinto, il Club dell’Addaura, secondo nel girone preliminare, dovrà affrontare ai quarti di finale i pluricampioni

Un destino che sembra già scritto, quello del TeLiMar alle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno da domani a domenica a Genova. Ospite dello Sporting Club Quinto, il Club dell’Addaura, arrivato secondo nel suo girone preliminare a ottobre scorso, dovrà affrontare ai quarti di finale i pluri-Campioni della Pro Recco. Appuntamento domani, venerdì 24 febbraio, alla piscina Marco Paganuzzi. Fischio d’inizio alle ore 17. La partita verrà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel.

L’allenatore Baldineti: “Ce la metteremo tutta”

Dopo la bella prestazione della scorsa settimana in trasferta a Brescia, subito un’altra avversaria da “Mission impossible” per i palermitani, che hanno mostrato dall’inizio della stagione ad oggi una netta crescita: «Quella di domani, purtroppo, è una partita sulla carta chiaramente chiusa – commenta l’allenatore Gu Baldineti -. E sarà ancora più difficile perché oltre all’assenza di Alex Giorgetti, ancora fuori per l’infortunio alla mano, ci mancherà anche Hooper, che deve scontare una squalifica. Dal canto nostro, ce la metteremo tutta, come abbiamo fatto in Campionato e come è nel nostro spirito».