Serie C, Messina-Catania al Massimino vietata alla tifoseria ospite

Coppia Italia di Serie C, il primo derby siciliano al Massimino vietato alla tifoseria ospite.

“L’ACR Messina comunica che la trasferta di Coppa Italia, in programma a Catania, mercoledì 4 ottobre 2023, è vietata alla tifoseria ospite“.

Lo comunica il club calcistico messinese in una nota alla vigilia della partita prevista per domani.

I tifosi peloritani non potranno comprare i biglietti per seguire in trasferta la propria squadra del cuore in occasione del primo derby siciliano della nuova stagione calcistica in serie C. La decisione è stata assunta dall’Osservatorio nazionale manifestazioni sportive ed è stata ufficializzata nelle scorse ore.

Tanta la delusione dei tifosi dell’ACR Messina, che però si augurano di vedere la propria squadra vincere nonostante tutto.