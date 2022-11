Corre maratona di 42 km con la sigaretta in bocca: l’impresa di “zio Chen”

Un runner di 50 anni ha percorso una maratona di 42 km in Cina con una sigaretta in bocca: non è la prima volta in carriera.

Quella di “zio Chen” può essere sicuramente catalogata come impresa.

Il runner cinese avrebbe percorso infatti i 40 chilometri della maratona di Xin’anjiang a Jiande con la sigaretta accesa in bocca.

Durante la gara avrebbe continuato a fumare, ininterrottamente, una sigaretta dopo l’altra: le foto sono già virali su web.

574esimo su 1500 partecipanti

“Zio Chen”, 50 anni, nonostante la sigaretta, sarebbe in ogni caso riuscito a siglare un tempo molto competitivo, tagliando il traguardo dopo 42 km in 3 ore e 28 minuti, crono utile a posizionarsi al 574esimo posto su quasi 1500 partecipanti.

Tantissimi i complimenti incassati dal runner, ma non sono mancate anche critiche e accuse, come quella secondo cui l’uomo avrebbe danneggiato gli altri competitors attraverso il fumo passivo.

Secondo gli organizzatori, però, l’uomo avrebbe agito perfettamente secondo le regole, che non prevedevano alcun divieto legato al fumo durante la corsa.

Le altre imprese di “zio Chen”

Anche nel 2018, durante la maratona di Guangzhou, il runner tabagista ha concluso la gara con un tempo di 3 ore 36 minti e svariate sigarette lasciate lungo il percorso Nel 2019, invece, tra una boccata di ossigeno e una di tabacco, ha finito la maratona di Xiamen in 3 ore 32 minuti.