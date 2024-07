Covid, l’aumento dei contagi con la sottovariante KP.3: i sintomi, le caratteristiche e come fare prevenzione

Nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, infatti, sono stati registrati 3.855 nuovi casi.

In Italia sono in lieve aumento nelle ultime settimane i casi di Covid-19, legati soprattutto alla sottovariante KP.3.

Nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio, infatti, sono stati registrati 3.855 nuovi casi. Numero in rialzo rispetto ai 2.505 della settimana precedente, in cui era già stato osservato un aumento del 25% dei contagi. Francesco Vaia, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, afferna che “la variante JN.1 e i suoi sotto-lignaggi rimangono predominanti“. In particolare, l’aumento dei contagi sembra essere legato alla sottovariante KP.3.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui sintomi e le precauzioni riguardanti KP.3, questa nuova sottovariante del Covid.

Covid-19: la sottovariante KP.3

Sembra che la nuova sottoviariante del Covid chiamata KP.3 sia più contagiosa rispetto ad altre: ecco spiegato, infatti, il picco estivo dei casi. La fortuna, però, è che non dà patologia più grave. I sintomi, infatti, sono simili a quelli delle precedenti ondate: febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, occhi arrossati, dolori muscolari e articolari. Oltre a malessere generale, affaticamento e problemi gastrointestinali, come nausea e diarrea. Le complicazioni possono insorgere maggiormente nelle persone fragili, inclusi gli anziani, le donne in gravidanza, i pazienti con patologie croniche, oncologiche e immunodepressi.

Nel caso in cui si sospettasse di avere il Covid-19 è consigliabile fare un tampone e contattare il proprio medico. Ovviamente è bene fare attenzione soprattutto in caso di sintomatologia non trascurabile, come l’insufficienza respiratoria.

Con l’avvicinarsi dell’autunno è probabilmente che il virus si farà sentire maggiormente, dunque sarà rilevante porre attenzione alla vaccinazione e alle precauzioni. L’uso della mascherina rimane, infatti, una delle precauzioni più efficaci. È consigliato, inoltre, evitare i luoghi affollati, soprattutto quando si ha a che fare con persone fragili, e lavarsi spesso le mani.