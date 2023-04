Custonaci, sbanda con la moto e si schianta: 23enne in prognosi riservata

Il sinistro non lontano dalla strage del 26 marso

Ancora un incidente, piuttosto grave, nelle contrade del trapanese in territorio di Custonaci non troppo lontano dal luogo della strage del 26 marzo. Questa volta, a perdere il controllo della motocicletta, una Honda, mentre percorreva la strada provinciale 16, in contrada Purgatorio, è un giovane di 23 anni. Per lui una brutta caduta sull’asfalto con tanto di ferite gravi che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza e della polizia locale.

Nessun altro mezzo coinvolto

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, il malcapitato è in prognosi riservata. Sul posto, le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo e nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.