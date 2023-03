Dramma a Latina, carabiniere spara in hotel: ucciso un uomo, ferita ex moglie

Tragedia in provincia di Latina. A Suio Terme, frazione di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania, un carabiniere ha ucciso sparando un colpi di pistola il nuovo compagno dell’ex moglie, direttore di un albergo, nonchè ferito gravemente la donna. Il militare, 58enne in servizio in provincia di Caserta, si è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale a Roma. I colpi sono stati esplosi all’interno di un hotel. A scatenare la follia omicida, secondo gli inquirenti, sarebbe stata la gelosia.