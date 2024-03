Dramma in casa: bimba di 5 anni azzannata alla testa mentre dorme da un pitbull

Terribile quanto accaduto all'interno di un'abitazione: la bambina è stata ferita gravemente al capo e al polpaccio dal pitbull

Un episodio drammatico si è verificato all’interno di un appartamento a Cutrofiano, in provincia di Lecce. Una bimba di 5 anni è stata azzannata alla testa dal cane di famiglia mentre dormiva in casa. La piccola, aggredita dal pitbull, si trova adesso ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale l’avrebbe morsa al polpaccio e al capo, provocandole ferite molto profonde.

Il cane sarebbe entrato in casa sfruttando porta aperta

Stando a quanto appreso, il cane sarebbe entrato in casa approfittando del fatto che la porta d’ingresso era stata lasciata aperta accidentalmente. Sentite le urla della bimba, i genitori sono intervenuti portandola in ospedale a Tricase. Qui la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Successivamente è stata trasferita all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è tuttora ricoverata.

