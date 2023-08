Due auto si scontrano e travolgono pedone 18enne: è gravissimo

Due auto si sono scontrate tra loro: una è andata poi a travolgere un ragazzo di 18 anni, finito contro un palo

Terribile incidente a Milano, dove due auto si sono scontrate in viale Umbria, all’angolo con via Colletta. Nell’impatto, una delle due vetture è finita sul marciapiede travolgendo un pedone. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è in gravi condizioni. Soccorsi anche i conducenti delle due vetture, feriti più lievemente. Sul posto, oltre al personale sanitario, è intervenuta anche la polizia.

18enne in prognosi riservata

Il pedone, un 18enne di nazionalità canadese, è in prognosi riservata all’ospedale Niguarda. Finendo sul marciapiede in seguito allo schianto, la vettura ha spinto il giovane contro un palo dove è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo da dietro la macchina.

Malore per i genitori del ragazzo

I genitori del ragazzo, che erano con lui, colpiti da malore subito dopo l’accaduto, sono stati portati in ospedale. Ricoverato in codice giallo al Policlinico, invece, uno dei conducenti delle auto. Sul posto proseguono gli accertamenti della Polizia locale.