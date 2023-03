Elezioni amministrative, tre i nomi ufficiali a Modica

Già formali le candidature di Ivana Castello, Nino Gerratana e Maria Monisteri

MODICA (RG) – Mancano circa due mesi alla nuova tornata delle Amministrative e Modica, commissariata da mesi, freme per la nomina del nuovo sindaco.

La situazione del Comune non è certo tra le più floride: il commissario straordinario Domenica Ficano non ha trovato una splendida situazione economica e il lavoro da fare, per la nuova Giunta, sarà tanto e tutto in salita. Il quadro delle candidature non è ancora completo perché si attendono ancora altri nomi ma tre sono già stati ufficializzati. Si tratta di Ivana Castello, Maria Monisteri e Nino Gerratana.

Quest’ultimo presenterà il proprio progetto domani pomeriggio, scioglierà definitivamente i nodi e annuncerà, quindi, la sua ufficiale candidatura. In realtà è il primo nome che circolava in città già a febbraio ed era quindi già più che appurato. Domani sarà insieme ai suoi sostenitori per presentare la sua lista e il suo programma che, annunciano, sarà di poche parole e di tante azioni, espressione di una ‘Modica libera’. “Io ho sempre detto le cose come stanno, raccontando sempre la verità e – ha sottolineato Nino Gerratana – non cambierò certamente adesso”.

A scendere in campo è anche Ivana Castello, attualmente consigliere comunale del Partito democratico. Sarà sostenuta da una grande coalizione progressista che, oltre al Pd, vede al suo interno Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e altre formazioni civiche.

“Il Pd di Modica, dopo un lungo dibattito e confronto sia al suo interno che con le altre forze politiche della città, ha scelto Ivana Castello come candidata a sindaco – ha evidenziato il coordinatore del partito Salvatore Poidomani -. Sicuri di avere fatto la scelta migliore per il valore, senso di giustizia sociale e istituzionale che ella rappresenta, convinti che possa avere tutte quelle qualità affinché la città possa riscattarsi e tornare ad essere libera, auguriamo ad Ivana i nostri migliori auspici e un buon e proficuo lavoro”.

La sinistra ha individuato in lei il candidato ideale per far fronte a tutto lo schieramento che fa capo al deputato regionale Ignazio Abbate che, proprio in questi giorni, ha ufficializzato la candidatura di Maria Monisteri, già assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Cultura e Politiche della Famiglia. È stato proprio Abbate, qualche giorno fa, ad aprire la conferenza di presentazione della candidata.

“Una sinergia che non è mai stata messa in discussione in questi ultimi cinque anni, ovvero da quando ho voluto fortemente Maria per il ruolo di assessore nella mia Giunta – ha evidenziato il deputato regionale Ignazio Abbate – Riteniamo che Maria Monisteri sia il nome giusto che possa continuare quel progetto amministrativo cominciato 10 anni fa ed ‘esportato’ ora anche alla Regione”.

Questi sono i tre nomi ufficiali, presto però potrebbero aggiungersi altri candidati di cui si vocifera in città.