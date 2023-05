Elezioni Sicilia 2023, quattro capoluoghi al voto: arrivano i primi exit poll – DIRETTA

Elezioni amministrative 2023: in Sicilia si vota in 128 Comuni, compresi i capoluoghi Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ecco gli aggiornamenti e come seguire la diretta su QdS.it.

Elezioni comunali 2023 in Sicilia, i risultati e lo spoglio delle amministrative in diretta

Elezioni comunali 2023 in Sicilia: domenica 28 e lunedì 29 maggio, i cittadini di 128 Comuni sono stati chiamati alle urne per esprimere il proprio voto, eleggere il proprio sindaco e rinnovare le Amministrazioni comunali. Eventuali ballottaggi si svolgeranno l’11 e il 12 giugno.

Sono quattro i capoluoghi di provincia siciliani al voto: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. L’inizio dello spoglio è previsto per le ore 15 di lunedì 29 maggio. Ecco i risultati in costante aggiornamento per le principali quattro città al voto. Per aggiornarsi sui risultati e i sindaci eletti in tutti e 128 Comuni al voto, è possibile affidarsi alla diretta “I sindaci eletti in Sicilia” (link in basso).

Ore 16.26: A Ragusa si è toccata un’affluenza del 56,03%, contro il 58,44% del 2018. Ad Acate è andato a votare il 65,86% dei cittadini. A Modica si è recato a votare il 60,49% un totale di 28.933 elettori. A Comiso si registra il 55,36% di affluenza alle urne, sono andati a votare 14.539, contro il 63,32% di votanti nel 2018.

Ore 15.55: Sembra che il capoluogo aretuseo andrà al ballottaggio. Messina e Giunta risultano avanti negli exit poll, ma al momento nessuno dei due avrebbe i voti per vincere.

Ore 15.15: Arrivano i primi exit-poll secondo Noto sondaggi-Vr Sicilia. A Catania Trantino 56-60%, Caserta 27,5-31,5%, Ragusa Cassì 59-63%, Schininà 18-22%, a Siracusa Messina 24-28%, Giunta 23-27%, a Trapani Miceli 42-46%, Tranchida 38-42%, a Modica Monisteri Caschetto 64-68%, Castello 23-27%.

Ore 15: Urne chiuse. A breve l’inizio dello spoglio nei 128 Comuni al voto in Sicilia. Secondo la Regione Siciliana, sono stati chiamati a recarsi alle urne, in totale, 1.387.169 elettori.

Elezioni in Sicilia, i candidati a Catania

Sono anni difficili per la città di Catania, che si avvicina al momento delle elezioni in un momento difficile della sua storia tra dissesto economico e una storia amministrativa da “rivoluzionare”. Sono 7 i candidati sindaco che si contendono la poltrona a Palazzo degli Elefanti: Maurizio Caserta (Centrosinistra), Enrico Trantino (Centrodestra), Vincenzo Drago (Socialismo Democratico P.S.D.I.), Gabriele Savoca (De Luca per Catania e Sud chiama Nord), Giuseppe Giuffrida (Catania risorge), Giuseppe Lipera (Movimento Popolare Catanese) e Lanfranco Zappalà (Lista Lanfranco Zappalà).

In tutto sono 19 le liste presentate a Catania per le elezioni amministrative/comunali 2023: sette a sostegno di Trantino, sei a sostegno di Caserta, due per Savoca, una ciascuno per gli altri candidati.

Amministrative, partita “aperta” anche a Siracusa, Ragusa e Trapani

Tra le altre città al voto in occasione delle elezioni comunali 2023 in Sicilia ci sono altri tre capoluoghi di provincia oltre Catania. Si tratta di: Siracusa, Ragusa e Trapani.

Nel capoluogo aretuseo la sfida è a 8: oltre al sindaco uscente Francesco Italia, sono candidati Giancarlo Garozzo, Renata Giunta, Ferdinando Messina, Roberto Trigilio, Edguardo detto Edy Bandiera, Michele Mangiafico, Mouddih Abdelaaziz.

A Ragusa, invece, concorrono alla poltrona di sindaco per le elezioni amministrative 2023: Peppe Cassì, il sindaco uscente; Sergio Firrincieli, Giovanni Cultrera e Riccardo Schininà.

Infine, anche Trapani prevede una corsa a quattro per le elezioni amministrative 2023. I candidati sindaco sono Giacomo Tranchida, Maurizio Miceli, Francesco Brillante e Anna Garuccio.

