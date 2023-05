Da avvocato a sindaco di Catania, chi è Enrico Trantino: età, figli, carriera politica

Una Laurea in Giurisprudenza e la lunga trafila nella Destra siciliana. Chi è Enrico Trantino, il nuovo sindaco della città di Catania.

Una vita da avvocato e, adesso, la certezza di essere il nuovo sindaco di Catania. Enrico Trantino si appresta a indossare la fascia tricolore nel Comune più grande d’Italia che è andato al voto in occasione delle elezioni Amministrative del 28 e del 29 maggio 2023.

Il candidato del Centrodestra ha battuto – nettamente – tutti gli altri avversari alla corsa di Palazzo degli Elefanti, raccogliendo oltre il 60% dei consensi. Ma chi è il nuovo primo cittadino di Catania?

Gli esordi da avvocato

Enrico Trantino, avvocato penalista di 59 anni, è nato a Catania il 15 ottobre 1963, è sposato e ha tre figli. È figlio di Vincenzo Trantino, anch’egli avvocato penalista e storico esponente del Movimento Sociale Italiano (MSI). Si è laureato in Giurisprudenza nel 1985 e quattro anni dopo, nel 1989, ha ottenuto dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati la “toga d’oro” come più giovane procuratore legale dell’anno.

La carriera politica

Dal 1985 al 1988 ha ricoperto il ruolo di consigliere di quartiere e dal 1988 al 1992 è stato consigliere comunale al Comune di Catania, assumendo la carica di vicepresidente della commissione viabilità.

Trantino è stato iscritto al Movimento Sociale Italiano fino al 1994, anno in cui il partito si è sciolto per fare spazio ad Alleanza Nazionale. Fece parte del nuovo partito fino al 2008, quando avvenne l’assorbimento nel PDL. In seguito, transitò ne La Destra di Francesco Storace per poi passare ancora nel 2014 a Fratelli d’Italia.

Enrico Trantino è tra i fondatori di Diventerà Bellissima, il partito dell’ex governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci. Inoltre, l’avvocato ha ricoperto la carica di assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano nella giunta presieduta dall’ex sindaco etneo Salvo Pogliese.

In occasione delle elezioni Amministrative 2023, Trantino è stato indicato come candidato sindaco unitario del Centrodestra a Catania dopo il ritiro di Valeria Sudano, in quota Lega. Ha vinto la tornata elettorale supportato da sette liste.

Foto di repertorio