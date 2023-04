Enna, alla Giunta via libera al Bilancio di Previsione 2023/2025

Il Bilancio triennale è stato licenziato nei giorni scorsi insieme al Documento unico di programmazione che comprende il Piano delle opere pubbliche e il Piano biennale acquisti servizi e forniture

ENNA – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Maurizio Dipietro, ha approvato la proposta del Bilancio di previsione 2023/2025 insieme al Documento unico di programmazione che comprende il Piano delle opere pubbliche e il Piano biennale acquisti servizi e forniture.

La proposta è stata presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2022 e pertanto non si dispone del dato dell’avanzo di amministrazione per lo scorso anno, accantonato ai sensi di legge. Il risultato positivo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 ammonta a 39.030.958,90 euro di cui non vincolato 2.700.712,90 euro.

Il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 comprende le previsioni di cassa per il solo primo esercizio del periodo considerato e le stesse possono essere così riepilogate: fondo cassa iniziale 26.757.613,76 euro; totale entrate 155.728.575,93 euro; totale spese 135.650.305,18 euro. Il fondo cassa presunto al 31/12/2023 sarà di 46.835.884,51 euro. Previsti nel triennio maggiori proventi connessi all’attività di accertamento che dovrà essere potenziata in dipendenza di una previsione di cinquecento mila euro nel biennio 2023/2024.

Nel quadro della programmazione approvata dalla Giunta rientra anche il Piano delle opere pubbliche che prevede una quota di investimenti triennali pari a 117.743.744.09 euro così suddivisi: 48.959.156,18 euro per l’anno corrente; 51.810.822,40 euro per il 2024 e 16.973.765,51 euro per il 2025. Tra gli interventi più importanti occorre annoverare il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare per un importo di 14.999.779,56 euro; il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Francesco Paolo Neglia per un importo di 2.205,769,63 euro; lavori di costruzione di un palazzetto dello sport denominato PalaHenna per un importo di 7 mln e 750 mila euro.

Il bilancio finanziario prevede, inoltre, l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche per 665.512,00 euro per la realizzazione di strutture cimiteriali, nell’esercizio finanziario 2023.

Nonostante il quadro complicato dovuto all’attuale periodo storico l’Amministrazione comunale ha annunciato comunque di riuscire a mantenere tutti i servizi ai cittadini, facendo fronte alle spese energetiche e al peso del rialzo dei prezzi con una manovra strutturale di generale contenimento delle spesa.

Il testimone passa adesso al Consiglio comunale che dovrà procedere all’approvazione definitiva.