Esplode bombola di gas, marito e moglie trovati morti sul letto di casa

Aperta inchiesta dalla Procura per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Un boato, nel cuore della notte del 7 febbraio 2024, scuote un appartamento ubicato alle pendici del Vesuvio. Tragedia in via Pisani a Torre del Greco, grosso comune dell’hinterland partenopeo. Gravissimo il bilancio causato dall’esplosione di una bombola di gas gpl posta in cucina: morti marito, moglie con una terza persona, la sorella di una delle due vittime, ricoverata in ospedale. Coinvolto fatalmente nello scoppio anche il cagnolino della famiglia. La deflagrazione è stata talmente potente da abbattere il muro della camera da letto dove dormivano i due, innescando un incendio che ha finito per coinvolgere l’intera palazzina.

Aperta inchiesta

Ad essere stati trovati senza vita sotto un cumulo di macerie i coniugi Rodolfo Iovine e Anna Pagano. Gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione, confinante con quella della coppia, si è verificata la deflagrazione. Sul posto i vigili del fuoco locali e di Ponticelli. Disposto lo sgombero di altre due famiglie residenti al piano terra della stessa palazzina. Ad aprire un’inchiesta sul tragico episodio è la Procura di Torre Annunziata. Nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo degli inquirenti.