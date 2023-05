EV9: comfort ed efficienza grazie al sistema Kia Hvac

Un e-Suv con elevati standard di benessere a bordo

ROMA – Il suv Kia EV9, 100% elettrico, introduce nuovi standard nel segmento degli e-SUV anche per quanto riguarda il benessere a bordo, offrendo un comfort superiore in ogni condizione climatica, comprese quelle più avverse. EV9, come tutti i veicoli del marchio coreano, non ha potuto esimersi dalla dura trafila di test e prove da superare in fase di sviluppo, prima di essere deliberato.

Ha affrontato test in condizioni estreme sia di caldo ma anche di freddo per verificare che i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento siano all’altezza della sfida. Il sistema di climatizzazione è strutturato con una pompa di calore e soluzioni di sbrinamento antighiaccio. Un nuovo pannello comandi per l’impostazione delle varie funzionalità ha reso molto più semplice ed immediata l’individuazione nonché la regolazione e, attraverso diffusori specifici sul tetto i flussi d’aria vengono diffusi in modo ottimale in tutto l’abitacolo, garantendo ai passeggeri di EV9 il massimo comfort.

Gli ingegneri del team di sviluppo coreano hanno effettuato severi test per verificare le diverse funzionalità dell’impianto, dai vasti e sconfinati territori del nord della Svezia alla Spagna meridionale, dove le condizioni climatiche sono notoriamente difficili, per poter mettere a punto il sistema al fine di ottenere potenza ed efficienza, anche nelle situazioni più estreme. “Nuovo Kia EV9 è la concreta dimostrazione del fatto che non si devono fare sacrifici per essere sostenibili”, afferma Richard Peiler, group manager development project operations Hvac & Ptcooling presso Hyundai motor Europe technical center.

Diversamente dalla maggior parte dei veicoli elettrici, che utilizzano un riscaldamento elettrico di base per il mantenimento delle temperature nell’abitacolo, Kia ha voluto introdurre su EV9 un’innovativa pompa di calore per una maggiore efficienza. La pompa di calore funziona come un frigorifero al contrario: quando all’esterno le temperature scendono, l’interno si riscalda. Per incrementare ulteriormente le performance del sistema, è stato deciso di sfruttare anche il calore residuo dei motori elettrici e quello del sistema power electronics, che opportunamente incanalati, contribuiscono a mantenere un clima ottimale nell’abitacolo. Il minor fabbisogno di energia richiesto dal sistema di climatizzazione presenta un ulteriore importante risvolto a livello di autonomia di guida: meno elettricità necessaria per climatizzare l’abitacolo, più energia da poter riservare alla guida.