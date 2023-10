Evade dai domiciliari nel Siracusano, in carcere 34enne

L’uomo stava scontando la pena per un furto commesso nel 2015 ma è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione

I carabinieri di Cassibile hanno arrestato un 34enne del luogo in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria aretusea. L’uomo stava scontando la pena in detenzione domiciliare per un furto commesso nel 2015 ma è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione.

Il nuovo provvedimento

Le violazioni alle prescrizioni impostegli, prontamente segnalate all’Autorità giudiziaria, hanno portato all’emissione del provvedimento con il quale il 34enne è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.