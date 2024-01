Fanno esplodere cassa automatica ufficio postale, furto non riesce e ladri in fuga

Indagano i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza

La scorsa notte a Zapponeta, in provincia di Foggia, in via Isonzo, ignoti hanno tentato di forzare la cassa automatica dell’ufficio postale mediante una esplosione. Ma il furto non sembra essere stato portato a termine.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri, che sono intervenuti sul posto per i rilievi e indagano sull’episodio, stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.