Favignana, recuperata area pubblica abbandonata

Dopo anni di abbandono che l’avevano trasformata in una discarica abusiva, l’intera zona è stata ripulita e bonificata. Il sindaco Forgione: “Oltre al parcheggio recuperato piccolo anfiteatro”

FAVIGNANA (TP) – Recuperata a Favignana (Trapani) un’area pubblica da anni in stato di abbandono. L’intervento si inserisce nell’ambito di un piano avviato dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione urbana del territorio.

L’area, ubicata in via delle Fosse, adiacente a un campo di calcio a cinque, comprende un parcheggio e un piccolo anfiteatro. Dopo anni di abbandono che l’avevano trasformata in una discarica abusiva, l’intera zona è stata ripulita e bonificata.

“Siamo felici di restituire questa area alla comunità”, dice il sindaco Francesco Forgione che sottolinea “la valenza sociale e culturale” dell’iniziativa.

“Oltre al parcheggio è stato recuperato il piccolo anfiteatro che, a causa della vegetazione, da anni era ormai quasi scomparso alla vista e che ora potrà essere finalmente utilizzato”, spiega.

“Lo metteremo a disposizione della comunità, di associazioni, cittadini, giovani che lo riterranno utile per lo svolgimento di attività ricreative e culturali. Continueremo nel recupero delle aree abbandonate che intendiamo sempre più mettere a disposizione dei nostri giovani e i nostri ragazzi, che hanno bisogno di luoghi e di spazi di aggregazione e di incontro”, conclude il primo cittadino.