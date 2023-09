Favignana, tre giorni di eventi per ricordare Donna Florio

Musica, teatro ed un francobollo commemorativo: così il Comune di Favignana - Isole Egadi celebrerà, a partire da oggi, una delle figure più importanti della Bella époque siciliana

FAVIGNANA (TP) – In occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita, il Comune di Favignana – Isole Egadi ricorda Donna Franca Florio.

Tre giorni di eventi, dal oggi al 28 settembre, per celebrare una delle figure più importanti della Belle Époque siciliana.

Nel programma, promosso e organizzato dall’Amministrazione comunale, musica, teatro e la presentazione di un Francobollo commemorativo e un Annullo filatelico di Poste Italiane.

“È sempre difficile racchiudere un’epoca storica, la ricchezza delle sue contraddizioni sociali, la complessità dei costumi e lo spirito del tempo, nel vissuto di una persona”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Eppure, Donna Franca Florio, in una Sicilia restia ai cambiamenti, fu anticipatrice di eventi e tendenze culturali e di costume che lasciarono un segno nella vita pubblica del suo tempo”.

“Questo anniversario – spiega l’assessore comunale alla Cultura Monica Modica – è per la nostra comunità un’occasione per ricordare non solo l’importanza che i Florio hanno avuto per le Egadi e per la Sicilia ma anche un’opportunità per mettere in luce la figura di Donna Franca, persona colta, intelligente e di grande sensibilità, capace tanto di offrire consigli e supporto al marito Ignazio, quanto di dialogare con i più umili. Le Egadi per lei furono sempre un luogo di pace. Amava questo arcipelago nel quale trovava ristoro per l’anima. Ancora oggi gli anziani, con struggente nostalgia, raccontano aneddoti, tramandati di padre in figlio, di un tempo divenuto storia”.

Marettimo e Favignana ospiteranno oggi e domani due concerti di musiche vocali e strumentali, “La Canzone siciliana degli anni di Franca Florio” e “La Stella d’Italia: Franca Florio e i fasti della Belle Époque”, a cura dell’Associazione Alf Leila di Palermo in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani e il Goethe-Institut Italien. I due spettacoli riporteranno in vita la canzone siciliana, genere urbano fiorito negli anni in cui Donna Franca diventò icona della Belle Époque, ed evocheranno, spaziando dal valzer al fox trot, la dimensione internazionale delle sue relazioni e i suoi interessi anche nel rapporto con la Germania.

Giovedì 28 settembre alle ore 16.00, a Palazzo Florio, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, sarà presentato un Francobollo commemorativo e un Annullo filatelico di Poste Italiane.

Foto: Palazzo Florio ospiterà la presenza del Francobollo commemorativo di Donna Franca Florio