Febbre nerazzurra per la Finale di Champions: caccia aperta ai 20.000 biglietti per Istanbul

Cresce l'attesa per il popolo nerazzurro: l'Inter all'assalto di due importanti trofei, quello nazionale e quello europeo.

Fuori da tempo dai giochi scudetto, l’Inter è comunque la squadra italiana che, quest’anno, potrebbe fregiarsi della conquista di due importantissimi trofei: quello nazionale della Coppa Italia da giocarsi nella finale dell’Olimpico contro la Fiorentina, e quello, certamente più atteso, che riguarda la finalissima di Champions League. I nerazzurri, in attesa della gara di ritorno di stasera tra il Manchester City e il Real Madrid (1-1 all’andata), a12 anni di distanza sono la prima finalista della cosiddetta “Coppa dei Campioni“.

Fame troppo grande

Una vera e propria febbre quella dei supporters milanesi, su di giri dopo la grande vittoria del derby in semifinale. La corsa al ticket sarà comunque a dir poco complicata. I 20mila biglietti messi a disposizione per la finale di Istanbul, prevista per sabato 10 giugno 2023, rischiano infatti di non soddisfare la “fame” degli appassionati nerazzurri.