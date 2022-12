Film di Natale imperdibili: quali sono e dove vederli in streaming

Ecco la lista di dieci film di Natale reperibili sulle varie piattaforme gratuitamente o tramite un abbonamento. Buona visione

Non c’è miglior periodo dell’anno delle festività natalizie per dedicarsi alle coccole culturali e cinematografiche. Alla luce delle illuminazioni intermittenti dell’albero di Natale, sarà possibile godersi uno dei tanti film di Natale che verranno trasmessi in televisione o anche nelle varie piattaforme digitali. Non mancheranno i grandi classici che molti di noi conoscono oramai a memoria come non si potrà fare a meno di rivedere i cartoni animati a tema Natale di tutta una vita.

Oltre i classici film e i cartoni animati, proponiamo dieci film di Natale reperibili sulle varie piattaforme gratuitamente o tramite un abbonamento da poter vedere con i propri cari in qualunque momento della giornata. Un modo per trascorrere del tempo insieme all’insegna di buoni sentimenti e di leggerezza nel segno della magia e dello spirito del Natale.

Natale tra le stelle

Ellie ha il suo lavoro in città ma ciò non sembra soddisfarla. Viene richiamata a casa per aiutare il padre con il loro vivaio di stelle di Natale. Subito dopo il suo ritorno, scopre che per vari motivi, legati alla stanchezza e al calo delle vendite degli ultimi anni, il padre ha deciso di vendere l’attività. Le cose vanno ancora peggio quando la data di consegna di diecimila piante per la sfilata annuale si avvicina, ma le stelle di Natale tardano a cambiare colore e a diventare rosse. Mentre cerca una soluzione, Ellie riscopre le sue origini e si innamora di un botanico del posto. Diretto da Christie Will Wolf con Bethany Joy Lenz, John Schneider, Marcus Rosner, Sharon Lawrence, Lauren London, Rhonda Dent, Oliver Rice e Nicole Hombrebueno. Disponibile gratuitamente su RaiPlay.

I miei pasticci di Natale

Claire è una scrittrice di libri di cucina, un’esperta di decorazioni e un personaggio televisivo il cui nome è sinonimo di perfezione. Mentre Claire contempla l’idea di ritirarsi, sua figlia Candace è pronta a diventare il nuovo volto del marchio Livingston ma c’è un problema di non poco conto: non sa cucinare, cucire o fare tutto ciò per cui la madre è divenuta famosa. Con la regia di Robin Dunne con Jodie Sweetin, Brendan Fehr e Jane Moffat. Disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Il Natale che ho sempre desiderato

Dopo la fine di un amore ed il recente licenziamento, Lizzie, romantica sognatrice, amante del Natale, ottiene un lavoro come amministratrice della prestigiosa tenuta Ashford di proprietà della famiglia Marley. Organizza un ultimo party natalizio per la famiglia Marley, ritrovandosi contesa da due uomini del nucleo, Robert e Kip. Diretto da Mel Damski con Danica McKellar, Neal Bledsoe e Andrew Francis. Disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Last Christmas

Da un soggetto di Emma Thompson, una commedia romantica con la canzone di George Michael. Kate è una ragazza goffa, irrimediabilmente sfortunata, incapace di badare a sé stessa e agli altri. Il suo sogno nel cassetto è diventare una cantante famosa e invece si ritrova a lavorare come elfo in un negozio di decorazioni natalizie. È un caso disperato, ma l’incontro con Tom, il ragazzo “dei suoi sogni”, cambierà la sua vita. Diretto da Paul Feig. con Emma Thompson, Emilia Clarke, Michelle Yeoh, Henry Golding, Lydia Leonard, Patti Lupone e Sue Perkins. Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Un Natale stellato

È la storia di due giovani appartenenti a famiglie rivali che si innamorano perdutamente l’uno dell’altra. I protagonisti di questo moderno “Romeo and Juliet” sono Julie (Jonna Walsh) e Rick (Nick Ballard), unici eredi delle famiglie Pine e Spruce, entrambe proprietarie di un vivaio di alberi di Natale. Durante le festività natalizie, però, i rampolli delle rispettive dinastie finiscono inaspettatamente per dare avvio a un’amicizia speciale, che culminerà poi in un’appassionata storia d’amore. Tuttavia, per timore che i rapporti tra le famiglie peggiorino ulteriormente, Julie e Rick decidono di tenere segreta la loro relazione. Con la regia di John Stimpson e con Nick Ballard, Steven Breton, Zachary Breton, Ken Cheeseman, Sarah Fischer, Ferns Francios e Kathy Harum. Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Un amore sotto l’albero

Cinque sconosciuti collegati tra loro da una serie di eventi che accadono alla Vigilia di Natale. Rose è una quarantenne single che si occupa della madre malata, Nina che desidera la maternità mentre Mike, il suo fidanzato è gelosissimo, Artie è un cameriere che periodicamente vede nei clienti la reincarnazione della madre morta. Jules sogna l’ospedale dove riposarsi dalla sua vita di ladro di strada. Diretto da Chazz Palminteri, con: Susan Sarandon, Paul Walker, Penélope Cruz, Alan Arkin, Marcus Thomas e Sonny Marinelli. Disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Improvvisamente Natale

La piccola Chiara è molto legata al nonno Lorenzo, che abita in un albergo di montagna e che vede solo una volta all’anno per le vacanze di Natale. Alberta e Giacomo, i suoi genitori, hanno intenzione di separarsi e nella settimana di Ferragosto decidono di raggiungere la casa del nonno, perché vogliono che sia proprio lui a trovare il modo di comunicarle la brutta notizia. Lorenzo accetta, nonostante le sfortunate vicende che coinvolgono l’albergo, prossimo alla vendita, ma prima vuole regalare alla nipotina un ultimo felice Natale in famiglia nel giorno di Ferragosto. Diretto da Francesco Patierno con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Sara Ciocca, Christian Dei, Michele Foresta, Violante Placido e Nino Frassica. Disponibile sulla piattaforma solo per abbonati Amazon Prime Video.

Il tuo Natale o il mio?

Gli studenti Hayley e James, giovani e innamorati, si salutano in una stazione ferroviaria di Londra per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia. Entrambi, però, prendono la stessa folle decisione e in una frazione di secondo decidono di cambiare treno per sorprendersi a vicenda. Così facendo, non hanno idea di come stiano per andare incontro a qualcosa di inaspettato: trascorrere il Natale con la famiglia dell’altro senza che l’altro sia presente. Diretto da Jim O’Hanlon con Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Harriet Walter, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Lucien Laviscount e Ram John Holder. Disponibile sulla piattaforma solo per abbonati Amazon Prime Video.

Il diario segreto di Noel

Sgomberando la sua casa d’infanzia a Natale, uno scrittore di best seller incontra una donna in cerca della madre. Un vecchio diario potrà dischiudere il loro passato e i loro cuori. Basato sul bestseller di Richard Paul Evans. Diretto da Charles Shyer e con: Justin Hartley, Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia e James Remar. Disponibile sulla piattaforma solo per abbonati Netflix.

Natale a palazzo

Una relazione con un re potrebbe essere il regalo di Natale perfetto per la coreografa di pattinaggio Katie, ma cosa sceglierà tra l’amore e la carriera dei suoi sogni? Con la regia di Peter Hewitt e con: Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow, Nicholas Banks. Geraldine Fitzgerald e India Fowler. Disponibile sulla piattaforma solo per abbonati Netflix.

Sandy Sciuto