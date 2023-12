Finanziaria, ok in Commissione bilancio a fondo da 40 milioni per i Comuni

"Destiniamo ben 40 milioni al Fondo per le spese di progettazione delle amministrazioni locali" le parole dell'assessore Falcone

“L’ok della commissione Bilancio dell’Ars all’articolo 6 della Finanziaria regionale rappresenta un ulteriore e concreto sostegno che la Regione offre ai Comuni e dunque, a cascata, un investimento su qualità della vita e servizi da garantire ai cittadini. Destiniamo ben 40 milioni al Fondo per le spese di progettazione delle amministrazioni locali, ripartiti per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento mediante criterio demografico. Assicuriamo così ai Comuni le risorse per poter competere al meglio nell’aggiudicazione di finanziamenti comunitari, statali e regionali, per realizzare opere e innovazione sul territorio”. Lo afferma l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, commentando l’avanzamento dell’esame della Legge di Stabilità nella commissione II dell’Assemblea regionale Siciliana.

