A Fiumefreddo di Sicilia installati 13 stalli rosa

I parcheggi, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di figli fino a due anni, sono previsti dal nuovo Codice della Strada e saranno fruibili tramite pass

FIUMEFREDDO- L’Amministrazione comunale del centro ionico-etneo si è subito adoperata per rendere operative le modifiche al Codice della strada riguardanti i “parcheggi rosa”. Si tratta, secondo la legislazione in vigore, di stalli di sosta destinati ai veicoli di donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni. Tali stalli non saranno ad accesso libero, ma potranno essere occupati solamente a seguito del rilascio del rispettivo contrassegno, come avviene per i posteggi riservati ai disabili.

Come dichiarato dalla Giunta guidata da Angelo Torrisi nell’ordinanza, “questa Amministrazione è sempre stata aperta a valutare ogni idonea misura a sostegno della famiglia e di miglioramento della qualità della vita; l’istituzione dei ‘Parcheggi Rosa’ costituisce un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con prole a seguito, nonché favorisce la mobilità all’interno del comune, consentendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi dedicati”. Grazie al contributo di 6000 euro ricevuto dal Comune, sono tredici gli stalli individuati nel territorio in prossimità di luoghi di pubblico interesse. Parcheggi rosa sono stati installati nei pressi degli Uffici comunali di via Umberto e via Diana, dei plessi scolastici di corso Bellini, via Regina Margherita, via Meli, via Papa Giovanni Paolo II e via Feudogrande, in prossimità delle farmacie di via Roma e via Badalà, così come in prossimità del laboratorio di analisi cliniche di via Umberto. Inoltre, per migliorare la mobilità e la circolazione pedonale, spesso limitata dalla sosta indisciplinata e irregolare di veicoli nelle principali arterie del centro cittadino, l’Amministrazione ha effettuato la posa di dissuasori di sosta, in via Roma e lungo corso Bellini, per evitare situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

Alfio Vassallo, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, contattato dal Quotidiano di Sicilia, ha così affermato: “Non si tratta più di un gesto di cortesia, ma di una regolamentazione del Codice della strada. Gli aventi diritto usufruiranno di un pass, da ritirare presso il comando della Polizia Municipale, che permetterà loro di utilizzare i tredici stalli rosa installati nel paese. Un obbligo, come detto, e non più un gesto di cortesia. Colgo l’occasione – ha concluso l’esponente della Giunta Torrisi – per ringraziare Carmelo Paone, comandante della Polizia Municipale, per il lavoro svolto”.