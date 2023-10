Tenta furto da 350 euro in un supermercato: arrestata taccheggiatrice a Catania

Una donna di 37 anni è stata denunciata per aver tentato di rubare in un supermercato di Catania: la ricostruzione

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una persona gravemente indiziata del reato di furto aggravato a Catania.

Furto in un supermercato di Catania



Agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in un punto vendita di una nota catena di supermercati sito in zona Cibali, dove personale della vigilanza aveva fermato una taccheggiatrice che, poco prima, aveva oltrepassato le casse tentando di allontanarsi con della merce per un valore complessivo di 350 euro.

I poliziotti sono immediatamente accorsi e hanno “preso in carico” la donna che, da accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti, è stata identificata in una cittadina rumena di 37 anni.

Scatta la denuncia: merce restituita



I poliziotti hanno raccolto la denuncia formalizzata dal titolare dell’attività, al quale hanno anche restituito la merce rubata.

La donna, invece, è stata condotta in Questura per la stesura degli atti relativi alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria.