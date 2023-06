Ladri in azione al Civico, portati via pc e webcam: si indaga

Stanze a soqquadro e materiale informatico sparito: ecco cosa è accaduto nel noto ospedale siciliano.

Registrato un nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo: sono in corso le indagini su quanto accaduto per risalire agli autori del terribile gesto.

Sono al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Gli agenti della Polizia di Stato hanno già sentito i responsabili della struttura per individuare eventuali elementi utili alle indagini.

Furto all’ospedale Civico di Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti ladri si sarebbero introdotti furtivamente nei locali del coordinamento infermieristico del nosocomio e avrebbero portato via due computer, un cellulare e alcune webcam. In più, avrebbero messo a soqquadro le stanze prima di portare via il materiale informatico.

Si teme che nei pc rubati siano presenti dati sensibili sui pazienti, ma anche su concorsi e gare d’appalto. Immediate le indagini, eseguite dalla polizia, per ricostruire la dinamica del furto e assicurare i responsabili alla giustizia.

Immagine di repertorio