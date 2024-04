Il futuro del Palermo è Mignani, esonerato Corini

Arriva un nuovo allenatore a Palermo. La società rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra, Eugenio Corini.

Arriva un nuovo allenatore a Palermo dopo le ultime prestazioni poco brillanti. La società rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra, Eugenio Corini. La seduta d’allenamento odierna è stata diretta da Cesare Bovo.

“A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota del club.

Mignani è la nuova guida tecnica

Michele Mignani prende le redini della panchina rosanero. Il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella giornata di venerdì. “A Mignani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” dice la società.

Fonte foto: Palermo FC