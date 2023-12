Giarre (CT), studenti realizzano corto “Fake Love” contro i pericoli del web

Un lavoro realizzato con ArchiDrama grazie al progetto "Cinema: Che meraviglia!"

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 19.30, allo storico e restaurato Cinema Teatro REX di Giarre verrà proiettato in anteprima il cortometraggio ‘Fake Love’. Il corto è incentrato sui pericoli del web e dei social per i giovanissimi ed è realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Santa Venerina. Un lavoro realizzato in collaborazione con ArchiDrama, grazie al progetto 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚: 𝐂𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚!. E’ inserito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Antonella Santonoceto, il sindaco di Santa Venerina, Santo Raciti, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santa Venerina, Mariangiola Garraffo, e il presidente di ArchiDrama, Alfio Zappalà, che ha progettato e coordinato l’attività progettuale.