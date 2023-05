Dramma in mare, giovane rischia la paralisi dopo un tuffo in mare

Sospetta frattura della colonna vertebrale per un 19enne: l'episodio sul lungomare Dante Alighieri di Trapani.

Dramma sul lungomare Dante Alighieri a Trapani, dove un 19enne rischia la paralisi in seguito alle lesioni riportate dopo un tuffo in mare.

Il giovane si trova in gravi condizioni in ospedale. Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto.

Rischia la paralisi dopo tuffo in mare, dramma a Trapani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo essersi tuffato in acqua il giovane sarebbe finito sul fondale marino riportando delle ferite. In particolare, il giovane avrebbe una sospetta frattura della colonna vertebrale e per questo rischierebbe la paralisi.

In seguito alla segnalazione del drammatico evento, è intervenuto l’elisoccorso con il personale del 118 per trasferire il giovane all’ospedale Civico di Palermo. Si trova in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori della Guardia Costiera.

Immagine di repertorio