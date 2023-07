Gole dell’Alcantara, tutto pronto per l’anteprima di “Inferno 2023”

Va in scena il lavoro teatrale più visto negli ultimi cinque anni in Sicilia, con un’edizione ricca di novità

Domani, 26 luglio, alle 20.30, nelle Gole dell’Alcantara, andrà in scena l’anteprima per la Stampa e le Autorità dell’ Inferno di Dante, il lavoro teatrale più visto negli ultimi cinque anni in Sicilia, con un’edizione ricca di novità. E il giorno dopo, il 27, sarà la data del debutto ufficiale dello spettacolo, che, prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily e con la drammaturgia e la regia di Giovanni Anfuso, debuttò proprio sul greto del fiume Alcantara nel 2018.

Spettacolo con continui sold out

Da allora è stato visto da ben cinquantatremila spettatori facendo registrare continui sold out. E anche in questo primo week end sono rimasti pochissimi posti liberi per questo Inferno inserito nel festival Palco Al-Qantarah, e che gode del patrocinio del MiC, il Ministero della Cultura, dell’Ars, dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana, dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e del Comune di Motta Camastra. Il pubblico, a giudicare da quel che viene quotidianamente scritto sui post della pagina Facebook https://www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial/ appare parecchio curioso di vedere in scena i due nuovi personaggi, Ciacco e Farinata degli Uberti, di scoprire il cast rinnovato, così come le musiche e le coreografie e gli effetti speciali di Vaccalluzzo.

Gli attori

Gli attori di quest’edizione sono, in ordine d’apparizione, Liliana Randi (Narratrice), Francesco Bonaccorso (Turista e Caronte) Angelo D’Agosta, (Dante), Salvo Piro (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini, Messo dal Cielo), Davide Pandolfo (Ciacco), Luca Fiorino (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse), Davide Sbrogiò (Ugolino), Gabriele D’Astoli (Paolo, Diomede, Arcivescovo Ruggeri). I dannati sono invece Beatrice Caudullo, Manuela Grimaldi, Marta Marino, Valeria Mazzaglia, Davide Peluso, Alfio Raiti, Lucio Rapisarda, Francesco Rizzo e Gloria Trischitta. Le coreografie sono di Fia Di Stefano, i costumi di Riccardo Cappello e le musiche di Nello Toscano.

Come acquistare i biglietti

L’organizzazione ricorda che, per informazioni sulla situazione delle piante delle serate, ci si può collegare al sito www.boxofficesicilia.it o chiamare il numero di Buongiorno Sicilia (347 638 0512) attivo tutti i giorni dalle nove alle ventuno per telefonate o messaggi Whatsapp. I biglietti è possibile anche acquistarli, a partire dalle 19.30, nel botteghino delle Gole. Ma soltanto per la serata e fino a esaurimento posti.