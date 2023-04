Governo, Musumeci: “Al via iniziative per la giornata del mare”

Domani sera, 11 aprile, per la prima volta Palazzo Chigi sarà illuminato d'azzurro per rimarcare l'importanza del mare

“Sono felice di potere avviare da Baia (Napoli) con il ministro Sangiuliano le iniziative per la Giornata del mare, che si concluderanno a metà maggio attraverso manifestazioni trasversali da Genova a Catania, dalla Campania al Lazio, coinvolgendo istituzioni e cittadini, soprattutto studenti. Domani sera, 11 aprile, per la prima volta Palazzo Chigi sarà illuminato di azzurro, per rendere omaggio a questa Giornata, rimarcando ancora una volta quanto il Mare sia centrale nei progetti del governo Meloni”. È quanto dichiara il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.

L’importanza dell’archeologia subacquea

“Domattina -prosegue- sarà l’occasione per porre l’accento sull’archeologia subacquea che merita di certo un’analisi approfondita: un settore della ricerca che mette assieme il valore scientifico, storico, culturale e artistico inestimabile per la nostra Nazione, il cui mare con i suoi fondali sono percorso della nostra civiltà”.