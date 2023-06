Grossi macigni piombano su abitazioni nel Palermitano

Si cercano soluzione per mettere in sicurezza le abitazioni

SOS massi tra Bagheria e Santa Flavia in via Consolore, nel Palermitano. Sono venuti giù dal Monte Catalfano. I grossi macigni, staccatisi dalla parete della montagne sono pericolosamente piombati su un due abitazioni fortunatamente sgomberate nei giorni scorsi.

Gli interventi

Oltre ai Vigili del Fuoco, che stanno cercando di verificare se c’è il rischio di altri crolli, è stata attivata anche la Protezione Civile regionale per cercare di stabilire gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza le abitazioni.