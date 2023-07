Gruppo scout in difficoltà a Cassibile: recuperato dal Soccorso Alpino

A causa delle temperature elevatissime, un gruppo di 35 giovani scout si è trovato in difficoltà presso la riserva di Cava Grande

Recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, nella notte di lunedì 24 luglio, un gruppo di

35 scout in difficoltà lungo il sentiero A della Cava della Carrubella, nella Riserva Naturale di Cava

Grande, in territorio di Cassibile (SR).

Giovani in difficoltà a Cava Grande a causa del caldo



Il gruppo di scout, proveniente dal paese di Santa Ninfa (TP), aveva trascorso la giornata all’interno

della riserva ed era in fase di rientro al campo, allestito nelle vicinanze, quando diversi giovani si

sono trovati in difficolta, stremati dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche estreme, che

in questi giorni stanno interessando la Sicilia.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Centrale Operativa del 118 ha provveduto ad allertare le squadre

del CNSAS Sicilia che hanno raggiunto i giovani escursionisti lungo il sentiero, per accompagnarli

fuori dalla zona impervia.

Dopo essere stati messi in sicurezza nell’area di parcheggio, alla fine del percorso, i tecnici del CNSAS Sicilia hanno provveduto ad accompagnarli fino alla vicina strada asfaltata, per permettere loro di raggiungere autonomamente il campo base. Sul posto presenti i sanitari del 118.