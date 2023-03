Il Comune di Riesi e la battaglia per l’ambiente

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha illustrato le numerose iniziative in programma per il contenimento delle emissioni e delle spese per l’energia e per rendere più verde il paese

RIESI (CL) – Il tema della sostenibilità ambientale e del contenimento dell’inquinamento è sicuramente uno dei più importanti per la nostra società e per le generazioni future. Da anni ormai i vari Governi italiani hanno fatto proprio tale tema e hanno creato numerose iniziative per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e fare in modo che il contenimento delle emissioni possa diventare un valore nazionale per tutti. Sono tanti Comuni siciliani che hanno deciso di sposare iniziative simili e nei giorni scorsi, in occasione di “Millumino di Meno”, manifestazione arrivata alla diciannovesima edizione, l’Amministrazione comunale ha voluto fare il punto sui progetti messi in campo in materia di risparmio energetico.

“Millumino di Meno” è un’iniziativa ideata dalla trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar che, con l’approvazione dell’art. 19-bis del Dl 17/2022, il Parlamento italiano il 27 aprile 2022 ha trasformato nella legge numero 34. Lo scopo di questa iniziativa, che coincide con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è quello di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, focalizzandosi sul rispetto dell’ambiente e il risparmio energetico.

Ma torniamo alle iniziative locali, che come detto il Comune ha annunciato con l’obiettivo di tracciare un percorso a medio e lungo termine finalizzato al taglio delle emissioni. Per prima cosa è stato progettato un Piano del verde comunale, insieme a un parco urbano come porta d’ingresso al Paese. In programma anche la collocazione di colonne per ricaricare per le auto elettriche e il relamping (la sostituzione di corpi illuminanti vecchi e poco performanti con quelli di nuova generazione Led) di circa 120 corpi illuminanti, un numero che verrà raddoppiato nei prossimi anni.

Il Municipio ha inoltre individuato tre aree in cui andare a collocare il primo Calendario degli alberi comunale e ha lavorato per migliorare e curare ancora di più la raccolta differenziata e la cura del territorio. Oltre a queste iniziative, insieme ai ragazzi del Servizio civile di Riesi, l’Amministrazione ha piantato due alberi di agrumi nell’aiuola di ingresso al Palazzo di Città, un gesto simbolico che ha come scopo quello di far prendere coscienza ai cittadini sul prendersi cura della comunità.

“Siamo coscienti di dover fare sempre di più – ha dichiarato il sindaco Salvatore Chiantia – ma consapevoli che occorre comunque iniziare a prendere cognizione della nostra posizione nel mondo. Come Amministrazione comunale, invitiamo tutti, ove possibile, a prendere coscienza del problema ambientale e a iniziare a utilizzare meno carta per la stampa, a non aumentare eccessivamente il riscaldamento, a utilizzare meno la macchina, a consumare meno acqua e utilizzare tutte le accortezze per prendere l’impegno, iniziando da piccoli gesti, a costruire insieme un futuro migliore”.