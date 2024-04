Il trionfo del Catania in Coppa Italia Serie C: la fotogallery dal “Massimino”

Il Catania ribalta la sconfitta contro il Padova e ottiene una vittoria molto attesa: ecco le immagini dell'emozionante partita.

Il Catania ha compiuto un’impresa storica ribaltando la sconfitta contro il Padova, vincendo 4-2 al Massimino e conquistando così la Coppa Italia Serie C, il primo trofeo nella storia del club siciliano e del presidente Pelligra. Dopo il gol iniziale del Padova di Bortolussi, il Catania ha segnato con Di Carmine e Cicerelli portandosi in vantaggio. Nonostante il pareggio di Perrotta al 73′, l’espulsione di Delli Carri pesa come un macigno ai padovani che addirittura subiscono il gol di Marsura che porta la gara ai supplementari. Ma ecco la l’incredibile rimonta a 20 secondi dalla fine dei supplementari. Un gol di Costantino all’ultimo minuto ha garantito la vittoria e la Coppa al Catania con una prestazione super regalando ai tifosi rossazzurri un trofeo insperato contro un avversario forte come il Padova uscito dal Massimino con tanta delusione dopo una partita roccambolesca.

La fotogallery del match del “Massimino”