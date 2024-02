Il Volo a Sanremo 2024 con “Capolavoro”: la carriera e il successo mondiale

Tutto quello che c'è da sapere sul trio che in questi anni ha ottenuto un successo mondiale

Con il brano “Capolavoro”, cantato a Sanremo 2024, Il Volo ha festeggiato 10 anni di carriera proprio sul palco dell’Ariston, lo stesso luogo in cui la loro storia è iniziata davvero con la vittoria del 2015 con “Grande amore”.

Chi è Il Volo

Il Volo è un trio lirico italiano che ha conquistato le platee internazionali, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. Hanno dato inizio alla loro carriera da giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Il gruppo è composto da Igrazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

La consacrazione a Sanremo 2015

Il gruppo musicale ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano inedito “Grande amore”, certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Con lo stesso brano i tre si sono classificati al terzo posto nell’Eurovision Song Contest. Seguirà nel 2019una nuova partecipazione in gara a Sanremo con “Musica che resta”, con cui il trio conquista il terzo posto.

Il Volo a Sanremo 2024 con “capolavoro: testo e significato

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

Secondo quanto dichiarato dal trio in diverse interviste, il brano “Capolavoro”, cantato a Sanremo 2024, parla di un amore universale, un sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa, fino a quando non arriva il momento di gridarlo al mondo.