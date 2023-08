Cortocircuito scatena le fiamme in piena notte, paura in casa nel Palermitano

Vigili del fuoco in azione a Piana degli Albanesi, danni a una palazzina dopo un grave incendio.

Notte difficile a Piana degli Albanesi (PA) dove nel corso della notte tra il 6 il 7 agosto è divampato un grosso incendio in casa.

Le fiamme hanno avvolto un appartamento di via Odigidria 14.

Incendio in casa a Piana degli Albanesi, paura per cortocircuito

Secondo una prima ricostruzione, a scatenare il rogo sarebbe stato un cortocircuito partito nella zona della cucina dell’appartamento. All’interno dell’abitazione vi era una famiglia di 4 persone. Fortunatamente nessun ferito.

Gli abitanti della palazzina a tre piani, però, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo con tre squadre tra cui un’autobotte e auto scala. Attualmente l’intero secondo piano non è più fruibile per danni strutturali ai controsoffitti.

Immagine di repertorio