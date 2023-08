Ancora fiamme in Sicilia, grosso incendio nella Valle dell’Ippari – VIDEO

Immagini incredibili dal Ragusano, fiamme e colonne di fumo. Vigili del fuoco e forestale in azione.

Si registra un grosso incendio tra Vittoria e Comiso, in provincia di Ragusa, per l’esattezza nel costone nord della Valle dell’Ippari.

Ancora una volta il patrimonio forestale e ambientale siciliano va in fumo. L’emergenza incendi prosegue, nonostante il lieve calo delle temperature degli scorsi giorni, e colpisce non solo la Sicilia, ma anche la Sardegna, alle prese con numerosi roghi boschivi.

Incendio nella Valle dell’Ippari

Il mega incendio ha interessato l’area nord della Valle, di fronte alla riserva naturale protetta dei pini di Aleppo. Forestale messa a dura prova per salvaguardare aziende agricole e zootecniche locali e vigili del fuoco in azione con Canadair per spegnere le fiamme.

Si segnala, sempre nel Ragusano, anche un altro spaventoso rogo. Nello specifico, ci sono fiamme sulla sulla Ragusa-Modica, lungo una strada non molto lontana dall’ospedale Maria Paternò Arezzo.

Foto e video di Franco Assenza