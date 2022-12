Aereo militare precipitato nel Trapanese: pilota disperso, chiude l’aeroporto di Birgi

L'aereo è precipitato in località Locogrande. Un elicottero del Centro Sar è decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell'impatto e per la ricerca del pilota

Un aereo militare dell’Aeronautica di stanza nell’aeroporto di Birgi è precipitato nel Trapanese mentre stava facendo rientro alla base. L’aereo è un caccia Eurofighter, al momento sono in corso le ricerche del pilota, che si spera possa essere riuscito a salvarsi lanciandosi prima dell’impatto.

Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l’Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto.

Dove è precipitato il velivolo militare

Il velivolo monoposto Eurofighter del 37/mo Stormo di Trapani è caduto mentre era di rientro da una missione addestrativa, fa sapere l’Aeronautica: per cause al momento non note è precipitato al suolo nel pomeriggio di oggi a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza.

Un elicottero del Centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.

La ricostruzione

Il caccia Eurofighter di stanza al 37° Stormo di Trapani Birgi è precipitato intorno alle 18.30 a circa 3 chilometri dalla base, vicino alla zona del ponte Granatello, in località Locogrande. Sono stati avviati subito i soccorsi. L’aereo tornava da una ricognizione nell’entroterra.

Chiuse le piste dell’aeroporto “Vincenzo Florio”

All’aeroporto civile Vincenzo Florio è scattato il protocollo di sicurezza in accordo con le autorità militari e le piste sono state chiuse al traffico.