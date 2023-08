Spettacolare incidente sullo scorrimento veloce: Ferrari contro il guardrail, auto distrutta

Incidente a Trapani, il bilancio: un ferito e un'auto distrutta.

Si è registrato nelle scorse ore un incredibile incidente stradale sullo scorrimento veloce di Trapani, che ha coinvolto una Ferrari 476 GT grigia.

Il bilancio è di un ferito.

Incidente sullo scorrimento veloce di Trapani

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Ferrari avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto – forse per l’alta velocità – e sarebbe andata a schiantarsi contro il guardrail della carreggiata opposta.

Disastrose le conseguenze per l’auto, visibilmente danneggiata soprattutto sulla parte anteriore. Anche il conducente del mezzo avrebbe riportato delle ferite: in seguito al violento impatto, avvenuto nei pressi di un supermercato Lidl, gli operatori del 118 lo hanno soccorso e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Sembra che abbia riportato diversi traumi e fratture. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli operatori della polizia municipale per i rilievi di rito e la gestione del traffico veicolare e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Immagine di repertorio