Fiat Panda si ribalta vicino alla rotatoria di via Catania: donna in ospedale

Polizia, 118 e vigili del fuoco in azione a Caltanissetta dopo un brutto incidente stradale.

Pericoloso incidente nella mattinata nei pressi della rotatoria di via Catania a Caltanissetta, vicino all’incrocio con via Leone XIII.

Il bilancio è di una persona ferita.

Incidente in via Catania a Caltanissetta, auto ribaltata

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta del sinistro, avvenuto nella mattinata di venerdì 14 luglio. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda bianca si sarebbe ribaltata – per cause da accertare – nei pressi della rotatoria di via Catania.

Ferita la conducente del mezzo, soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si hanno notizie – al momento – sulle sue condizioni. Sul posto, assieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti per i rilievi di rito e la gestione della viabilità (naturalmente rallentata dall’incidente).

Immagine di repertorio