Violento scontro auto-moto sulla Statale 115, c’è un ferito grave

Necessario l'intervento dell'elisoccorso dopo l'ennesimo grave incidente nell'Agrigentino.

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 115 all’altezza del bivio di via Gela a Licata, in provincia di Agrigento.

C’è anche un ferito, un 53enne di Ragusa.

Incidente a Licata, scontro sulla Statale 115

Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sarebbero stati un’auto con a bordo due turisti britannici con una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro di 53 anni, che avrebbe riportato delle gravi ferite ed è stato trasferito all’ospedale in elisoccorso.

I turisti hanno riportato delle lieve ferite e a bordo di due ambulanze sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul posto a occuparsi della dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia stradale, in ausilio è giunta anche una volante del locale commissariato e una pattuglia dei carabinieri per la gestione della viabilità.