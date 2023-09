Insulta e picchia la moglie dopo ennesima lite, denunciato 34enne a Raffadali

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, all'arrivo dei militari, si è scagliato anche contro di loro

Un 43enne di Raffadali, in provincia di Agrigento, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, al termine dell’ennesime lite in casa con la moglie, l’avrebbe insultata e picchiata.

L’intervento dei carabinieri

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, preoccupati dopo aver sentito le urla provenire dalla casa della coppia, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il 43enne, all’arrivo dei militari, si è scagliato anche contro di loro. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato trasportato in ospedale.