Ipertensione, Oms: “Più cure per evitare 76 milioni di morti entro il 2050”

A riferirlo è l‘Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel suo primo rapporto globale su questo disturbo presentato durante la settantottesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’ipertensione colpisce un adulto su tre in tutto il mondo e, secondo l’OMS, quattro persone su cinque affette da questa condizione non ricevono una cura adeguata.

Casi di ipertensione raddoppiatti negli ultimi 30 anni

Il rapporto dell’Oms Dal rapporto dell’Oms emerge che i casi di ipertensione sono raddoppiati tra il 1990 e il 2019, passando da 650 milioni a 1,3 miliardi. Quasi la metà delle persone con ipertensione in tutto il mondo non è consapevole della propria condizione e più di tre quarti degli adulti con ipertensione vivono in Paesi a basso e medio reddito.