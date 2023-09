Irregolarità e alimenti non tracciati: multati due locali a Sciacca

In un ristorante sono stati sequestrati 6 kg di prodotti ittici, privi di etichettatura ai fini della tracciabilità e non idonei al consumo

La polizia di Sciacca ha effettuato ulteriori attività d’Istituto finalizzate a rendere ancora più capillare ed incisiva l’azione di contrasto a forme di illegalità diffusa, sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza alimentare e del possesso delle autorizzazioni. Sono stati condotti due accessi ispettivi finalizzati alla verifica degli aspetti igienico-sanitari.

I controlli

In un ristorante è stata riscontrata la mancata applicazione delle procedure devono garantire la salubrità degli alimenti basate sulla prevenzione. Sono stati sequestrati circa 6 kg di prodotti ittici, privi di etichettatura ai fini della tracciabilità e dichiarati non idonei al consumo umano ed assegnati alla distruzione. In un un bar/gelateria è stata riscontrata la stessa violazione e contestata la violazione della procedura per prodotti posti in contenitori e/o confezioni prive di etichetta e di tracciabilità.

Il sequestro degli alimenti

Sequestrati circa 45 kg di prodotti alimentari posti all’interno di contenitori privi di tracciabilità e/o etichetta. In un bar, pasticceria e gelateria, è stata disposta la cessazione dell’attività di somministrazione fino all’accertamento della corretta risoluzione delle non conformità maggiori riscontrate. Nello stesso locale, sulla base degli accertamenti svolti in ordine all’autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico, è stata contestata la difformità in eccesso, in riferimento a quanto già autorizzato dal Comune di Sciacca.