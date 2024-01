Ispica, in fiamme 2 mezzi di un’impresa di onoranze funebri: avviate indagini

Sono stati distrutti dalle fiamme due mezzi dell'Impresa Lucenti di onoranze funebri di Ispica. I fatti sono avvenuti intorno alle 2.

Sono stati distrutti dalle fiamme due mezzi dell’Impresa Lucenti di onoranze funebri di Ispica. I fatti sono avvenuti intorno alle 2 di notte in via Duca degli Abruzzi. A essere coinvolti solo le due vetture in questione. Si ipotizza per questo che possa esserci una natura dolosa. Da Modica è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati allertati dai Carabinieri della Stazione di Ispica che si stanno occupando delle investigazioni sul caso.

Colpa dei malviventi? Le parole degli interessati e del Comune

Tramite i social l’impresa ha diffuso un messaggio sulla questione parlando di quanto avvenuto. “Buongiorno Ispica e ispicesi di buona volontà. Non pensavo di dover rivivere questa esperienza una seconda volta nella mia vita. Stanotte i malavitosi che risiedono nella nostra cittadina hanno dato alle fiamme i miei due furgoni parcheggiati in corso Duca degli Abruzzi. Affronteremo anche questa sfida. Tengo a ringraziare la Radiomobile di Modica, i Carabinieri di Ispica, i Vigili del fuoco e il 118 per il celere soccorso e supporto. Ma sopratutto ringrazio gli ispicesi di buona volontà che continuano a sostenerci nel lavoro onesto, fatto di sudore ed integrità morale nel rispetto dei diritti degli uomini, degli animali e delle cose”.

Questa mattina il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Salvatore Milana hanno manifestato di persona, a nome di tutte le istituzioni comunali, solidarietà e sostegno all’impresa. “Certi che le forze dell’ordine, in tempi celeri, individueranno i responsabili e Giustizia sarà fatta, l’amministrazione, dal canto suo, continuerà ad impegnarsi a fare quanto nelle sue competenze per assicurare sempre la legalità in città – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ispica -. Si coglie l’occasione per invitare tutti gli ispicesi a denunciare qualsiasi tipo di comportamento o azione illecita o pericolosa per la città e l’incolumità dei cittadini”.

Fonte foto: pagine social Impresa Lucenti e Comune di Ispica