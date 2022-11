Italbasket vince in Georgia 85-84 e stacca il pass per i Mondiali

Gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco si qualificano per i mondiali 2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone

L’Italbasket si qualifica per i mondiali 2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. Nella Tbilisi Arena gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco staccano il pass con due turni d’anticipo grazie al sofferto successo per 85-84 contro la Georgia.

Con la vittoria, anche in virtù del successo dell’andata a Brescia (91-84), l’Italia è matematicamente qualificata al Mondiale. Il match era decisivo per la classifica del gruppo L della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Top scorer per gli azzurri Spissu e Tessitori con 15 punti. Le due gare dell’ultima finestra sono in programma il 23 febbraio 2023 in casa contro l’Ucraina ed il 26 febbraio 2023 in trasferta in Spagna.

Dopo aver condotto per 35′ nonostante l’espulsione fiscale di Mannion nel secondo periodo per fallo antisportivo e fallo tecnico per ‘flopping’, gli azzurri hanno subito il ritorno dei padroni di casa, trascinati dall’ala della Virtus Bologna, Shengeila (15 punti e 6 assist). Nel momento di difficoltà, è Marco Spissu a prendersi la squadra sulle spalle. Il play sardo segna due triple incredibili (15 punti e 8 assist per lui), nel finale convulso la Georgia non riesce nemmeno a tirare per la vittoria, non facendo pagare lo 0/2 di Pajola dalla lunetta. E’ gioia azzurra, con l’Italia che vola al Mondiale per la seconda volta di fila dopo Cina 2019. Non accadeva da oltre trent’anni (1986-1990). Sarà questo un bel biglietto da visita per Pozzecco e il presidente federale Petrucci, che nelle prossime settimane andranno a Orlando da Paolo Banchero, promesso sposo della Nazionale, per spingerlo a scegliere la maglia azzurra.