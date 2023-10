“L’Italia Vincente”, a Catania il convegno di FdI: presenti Musumeci e Urso, Meloni in collegamento

Domenica a Catania il convegno di Fratelli d'Italia sul lavoro svolto dal Governo per il Mezzogiorno e sugli impegni futuri.

Domenica 22 ottobre, alle ore 9.30, presso il Catania Airport Hotel di via San Giuseppe alla rena 94, si svolgerà la seconda parte del convegno “L’Italia vincente” (rinviato lo scorso settembre per la scomparsa di Giorgio Napolitano) alla presenza dei ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso e con le conclusioni di Giorgia Meloni in video collegamento.

Pogliese: “Importante momento di confronto”

“Sarà un importante momento di confronto con i due ministri siciliani del Governo Meloni per far conoscere quanto è stato già fatto a sostegno del Mezzogiorno e della Sicilia e di quanto abbiamo intenzione di fare nei prossimi quattro anni di legislatura”, spiega il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di FdI per la Sicilia orientale.

Meloni in collegamento

“Alle 11.30 ci sarà poi il video collegamento con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in contemporanea nelle principali città italiane, interverrà per far conoscere ancora meglio il tanto lavoro fatto dal Governo in questo primo anno di legislatura, con numerosissimi risultati raggiunti, e tracciare le linee guida per l’Italia del prossimo futuro”.