Juventus, Pogba: “Stagione più difficile della carriera: infortuni dovuti a questioni mentali”

Il centrocampista bianconero Paul Pogba si è confessato in un'intervista, raccontando i retroscena della sua difficile stagione

“È stata una grande esperienza per me, può solo essere utile per me in futuro. Ho cambiato squadra, ho avuto infortuni. È vero che è stato complicato, anche al di fuori del calcio. Ma ho imparato che le cose importanti per me erano la salute, giocare a calcio e la famiglia e concentrarmi davvero su questo”. Così il centrocampista della Juventus Paul Pogba nel corso di un’intervista a ‘Views’.

Pogba: “Quando la testa non sta bene, il corpo la segue”

“Tornare in campo con la salute è importante per tutti e soprattutto per noi atleti. Il mio corpo è il mio strumento di lavoro e il lusso più grande che puoi avere nella vita è la salute. Quando non stai bene nella testa, il corpo ti segue: la base di tutto quello che è successo è stata la testa. E’ stata la stagione più difficile della mia carriera, la prova più grande della mia vita”, aggiunge Pogba.