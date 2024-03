VIDEO | Kate Middleton in compagnia di William. Dall’Inghilterra: “E’ Heidi Agan, la sosia”

Secondo diverse analisi e studi sui fermo immagini svolte in queste ore, in Inghilterra in molti sono sicuri: la donna del video non sarebbe la principessa

Di recente, in Inghilterra continua a tenere banco la vicenda intorno a Kate Middleton e al suo stato di salute. Nelle ultime ore, la principessa del Galles è stata ripresa mentre faceva visita al Windsor Farm Shop in compagnia del principe William.

Dopo diverse analisi però, molte persone dall’Inghilterra hanno una certezza: la donna del video non è la principessa Kate Middleton ma Heidi Agan, la sosia ufficiale della moglie di William.

Inghilterra, scoppia il caso intorno alla sosia di Kate Middleton

Classe 1980, la donna lavora proprio per un'agenzia che si occupa di sosia.